【電動ワークチェア「LiberNovo」：新型モデル】 超早割期間：6月16日～7月31日 超早割特別価格 Maxis AirFlow：186,009円 Omni Pro：143,089円 Omni SE：85,859円

LiberNovoは5月30日、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデルの先行予約を開始した。6月17日より順次発送を予定し、最上位モデル「Maxis AirFlow」のみ、8月10日発売予定。

LiberNovoの電動ワークチェアのコンセプトは「人の動きに自然に追従する椅子」。今回は新たに、座面の蒸れを防ぐエアフローモードを搭載した最上位モデル「Omni Pro」、ランバーサポートを手動式にしたことで低価格化を実現した「Omni SE」、大柄なユーザーでも圧倒的な安定感を提供する「Maxis AirFlow」の3モデルが追加された。

今回の先行予約に参加すると、5,000円分の値引きクーポンがプレゼントされるほか、追加の1年保証を付与。さらに発売を記念した「超早割」も行なわれ、6月16日から7月31日まで「Omni Pro」は約37％オフの143,089円、「Omni SE」は約42％オフの85,859円、「Maxis AirFlow」は約59％オフの186,009円で販売される。

超早割の特別価格

先行予約の内容

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