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ＮＹ各市場５時台ダウ平均は３６３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間16:05）（日本時間05:05） ダウ平均51032.46（+363.49+0.72%） ナスダック26972.62（+55.15+0.20%） CME日経平均先物66245（大証終比：-225-0.34%） 欧州株式29日終値 英FT100 10409.28（-16.68-0.16%） 独DAX 25104.70（+12.45+0.05%） 仏CAC40 8183.34（-5.53-0.07%） 米