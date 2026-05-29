5月31日（日）に東京競馬場で行われる、第93回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。3歳馬の頂点を決める競馬の祭典。今年は大混戦と見られ、皐月賞馬のロブチェンも17番ゲートと難しい枠に入ってしまった。近年ではワグネリアンが17番からダービー馬になっているものの、極端な枠だけに思い切った騎乗が求められる。注目の発走は15時40分。【日本ダービー】皐月賞馬・ロブチェンは530kg…出走馬