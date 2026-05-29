5月31日（日）に東京競馬場で行われる、第93回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。3歳馬の頂点を決める競馬の祭典。今年は大混戦と見られ、皐月賞馬のロブチェンも17番ゲートと難しい枠に入ってしまった。近年ではワグネリアンが17番からダービー馬になっているものの、極端な枠だけに思い切った騎乗が求められる。注目の発走は15時40分。

【日本ダービー】皐月賞馬・ロブチェンは530kg…出走馬の調教後の馬体重

混戦必至のダービー

1枠1番

ライヒスアドラー

牡3・57.0・佐々木大輔

上原佑紀・美浦

1枠2番

マテンロウゲイル

牡3・57.0・横山和生

野中賢二・栗東

2枠3番

ケントン

牡3・57.0・丹内祐次

田島俊明・美浦

2枠4番

アルトラムス

牡3・57.0・横山武史

野中賢二・栗東

3枠5番

バステール

牡3・57.0・川田将雅

斉藤崇史・栗東

3枠6番

コンジェスタス

牡3・57.0・西村淳也

高野友和・栗東

4枠7番

メイショウハチコウ

牡3・57.0・M.ディー

牧浦充徳・栗東

4枠8番

ショウナンガルフ

牡3・57.0・浜中俊

須貝尚介・栗東

5枠9番

アウダーシア

牡3・57.0・D.レーン

手塚貴久・美浦

5枠10番

ジャスティンビスタ

牡3・57.0・坂井瑠星

吉岡辰弥・栗東

6枠11番

リアライズシリウス

牡3・57.0・津村明秀

手塚貴久・美浦

6枠12番

アスクエジンバラ

牡3・57.0・岩田康誠

福永祐一・栗東

7枠13番

パントルナイーフ

牡3・57.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

7枠14番

ゴーイントゥスカイ

牡3・57.0・武豊

上原佑紀・美浦

7枠15番

フォルテアンジェロ

牡3・57.0・荻野極

上原佑紀・美浦

8枠16番

グリーンエナジー

牡3・57.0・戸崎圭太

上原佑紀・美浦

8枠17番

ロブチェン

牡3・57.0・松山弘平

杉山晴紀・栗東

8枠18番

エムズビギン

牡3・57.0・F.ゴンサルベス

友道康夫・栗東