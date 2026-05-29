【日本ダービー】皐月賞馬ロブチェンは8枠17番へ
5月31日（日）に東京競馬場で行われる、第93回日本ダービー（G1・3歳オープン・牡牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。3歳馬の頂点を決める競馬の祭典。今年は大混戦と見られ、皐月賞馬のロブチェンも17番ゲートと難しい枠に入ってしまった。近年ではワグネリアンが17番からダービー馬になっているものの、極端な枠だけに思い切った騎乗が求められる。注目の発走は15時40分。
【日本ダービー】皐月賞馬・ロブチェンは530kg…出走馬の調教後の馬体重混戦必至のダービー
1枠1番
ライヒスアドラー
牡3・57.0・佐々木大輔
上原佑紀・美浦
1枠2番
マテンロウゲイル
牡3・57.0・横山和生
野中賢二・栗東
2枠3番
ケントン
牡3・57.0・丹内祐次
田島俊明・美浦
2枠4番
アルトラムス
牡3・57.0・横山武史
野中賢二・栗東
3枠5番
バステール
牡3・57.0・川田将雅
斉藤崇史・栗東
3枠6番
コンジェスタス
牡3・57.0・西村淳也
高野友和・栗東
4枠7番
メイショウハチコウ
牡3・57.0・M.ディー
牧浦充徳・栗東
4枠8番
ショウナンガルフ
牡3・57.0・浜中俊
須貝尚介・栗東
5枠9番
アウダーシア
牡3・57.0・D.レーン
手塚貴久・美浦
5枠10番
ジャスティンビスタ
牡3・57.0・坂井瑠星
吉岡辰弥・栗東
6枠11番
リアライズシリウス
牡3・57.0・津村明秀
手塚貴久・美浦
6枠12番
アスクエジンバラ
牡3・57.0・岩田康誠
福永祐一・栗東
7枠13番
パントルナイーフ
牡3・57.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
7枠14番
ゴーイントゥスカイ
牡3・57.0・武豊
上原佑紀・美浦
7枠15番
フォルテアンジェロ
牡3・57.0・荻野極
上原佑紀・美浦
8枠16番
グリーンエナジー
牡3・57.0・戸崎圭太
上原佑紀・美浦
8枠17番
ロブチェン
牡3・57.0・松山弘平
杉山晴紀・栗東
8枠18番
エムズビギン
牡3・57.0・F.ゴンサルベス
友道康夫・栗東