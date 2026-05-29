日本バレーボール協会は29日、公式SNSを通じ、週末に開催するジャパンツアー名古屋大会において観客による撮影を全面禁止すると発表した。23日に撮影マナーに対する苦言を呈し禁止を伝えていたが、新たに「双眼鏡・オペラグラス等を使用しての観戦」も禁止するとした。

ビーチバレーではこれまで写真・動画撮影に対し一定の条件のもと許可していたが、撮影のマナーについて「一部来場者による悪質な撮影行為」が確認されていた。協会は「度重なる注意にもかかわらず不適切な撮影行為が改善されない状況を重く受け止めております」とし、選手からも「プレーに集中できない」という声が寄せられていた。

協会は、30、31日に開催されるジャパンツアー名古屋大会tonarinoラウンドについて「関係者を除く観客の皆様による、会場内での携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を全面禁止とさせていただきます」と重ねて発表し、さらに「また、撮影機能付きスマートグラス（眼鏡）の着用、ならびに双眼鏡・オペラグラス等を使用しての観戦につきましても禁止とさせていただきます」と禁止事項を広げた。

「観戦や撮影を楽しみにされていた皆様には誠に申し訳ございませんが、出場選手が安心して競技に集中できる環境を守ることを最優先としております。何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と理解を求めた。