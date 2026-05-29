バレーボール日本代表だった佐藤駿一郎容疑者が乾燥大麻を所持したとして逮捕された事件で、佐藤容疑者が「5月中旬にアメリカで大麻を吸った」などと供述していることが新たにわかりました。この事件は、バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）がおととい夕方、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして警視庁に逮捕され、けさ送検されたものです。関係者への取材で、佐藤容疑者は調べに対し容疑を認めた上で