歌手のあの（年齢非公表）が降板を宣言していたテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）が終了することが28日、番組公式サイトで発表された。「社内および関係者の方々と協議した結果、終了することとなりました」と記された。残りの放送は6月1日と同15日の2回で、既に収録済みの映像が流れる。テレビ朝日は当初「あのさんの事務所と話し合いをしております」としていたが、終了という結論になった。テレビ関