歌手のあの（年齢非公表）が降板を宣言していたテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）が終了することが28日、番組公式サイトで発表された。「社内および関係者の方々と協議した結果、終了することとなりました」と記された。残りの放送は6月1日と同15日の2回で、既に収録済みの映像が流れる。

テレビ朝日は当初「あのさんの事務所と話し合いをしております」としていたが、終了という結論になった。

テレビ関係者は「番組側の構成や編集に問題があるのは間違いない」と話す一方、「出演者が番組側と調整せずにSNSなどで降板を告げるのも不文律を破るようなもの」と指摘。「信頼関係が完全に破綻してしまい、修復できず、終了は免れなかったのでは」との見方を示した。

発端は今月18日の放送。あのが「嫌いな芸能人」を聞かれ、鈴木紗理奈（48）の名を挙げた場面があった。その後、鈴木がストーリーズで「普通にいじめやん」と苦言を呈し、番組側も謝罪する騒動に発展。あのは23日にSNSでかねて内容や企画の改善を依頼してきたと主張し、「もう続けたくない」と一方的に降板と番組終了を宣言していた。