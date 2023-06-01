俳優で歌手の木村拓哉（５３）がソロ初となる海外ライブを行うことが２８日、分かった。９月５日の兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥを皮切りに５都市９公演を巡るツアー「Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ」を開催し、日本３都市のほか、ソウルと台北を訪問。海を越え、歌声を響かせる。海外公演はＳＭＡＰ時代の２０１１年９月に行った北京公演以来で、ソロでは初。５月に移籍した新レーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」で新たな挑戦を