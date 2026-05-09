俳優で歌手の木村拓哉（５３）がソロ初となる海外ライブを行うことが２８日、分かった。９月５日の兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥを皮切りに５都市９公演を巡るツアー「Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ」を開催し、日本３都市のほか、ソウルと台北を訪問。海を越え、歌声を響かせる。

海外公演はＳＭＡＰ時代の２０１１年９月に行った北京公演以来で、ソロでは初。５月に移籍した新レーベル「Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ」で新たな挑戦をする中で、海外ファンから「来てくれない？」という声が届き、公演の実現に至ったという。木村は「海外の方とつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」と心を弾ませている。

今ツアーと同名を冠した移籍後初のアルバムを今夏に発売することも決定した。２４年８月発売の「ＳＥＥ ＹＯＵ ＴＨＥＲＥ」以来、約２年ぶりのアルバム。８７年の芸能界入りから一線を走り続ける自身の現在地を問い直し、新章へのルートを確認する道しるべの意味を込めた作品という。

多数のスペシャルゲストが参加予定で「“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください」と期待をあおり、作品を通して「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな−。そんな存在をお互いに感じ合えたら」と願った。