イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が、米国の追加空爆に対応して米空軍基地を攻撃したと明らかにした。イランは、米国の攻撃が繰り返される場合、さらに強力な報復に出ると警告した。ロイター通信によると、革命防衛隊は28日午前4時50分ごろ、米空軍基地を標的に打撃を加えたと発表した。イラン国営放送など現地メディアは、米軍がこの日午前、イラン南部バンダルアバスを狙って追加空爆を強行すると、イランが今回の空爆の攻撃