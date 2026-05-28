イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が、米国の追加空爆に対応して米空軍基地を攻撃したと明らかにした。イランは、米国の攻撃が繰り返される場合、さらに強力な報復に出ると警告した。

ロイター通信によると、革命防衛隊は28日午前4時50分ごろ、米空軍基地を標的に打撃を加えたと発表した。

イラン国営放送など現地メディアは、米軍がこの日午前、イラン南部バンダルアバスを狙って追加空爆を強行すると、イランが今回の空爆の攻撃元とみられる空軍基地に対して即座に反撃を加えたと伝えた。

革命防衛隊は米国の軍事行動を「侵略」と規定し、「このような攻撃が繰り返されるなら、さらに決定的な対応が続くだろう」と明らかにした。続けて「その結果に対する責任は侵略者にある」と主張した。

ただ、攻撃対象となった米空軍基地の正確な位置は公開しなかった。

これに関連し、同日クウェート領空でミサイルとドローンによる攻撃が確認され、イランの実際の標的がクウェート内の米軍基地だった可能性が高いとみられている。

AFP通信やロイターなどによると、クウェート軍はX（旧ツイッター）を通じ、「防空網が現在、敵対的ミサイル・ドローン攻撃に対応中だ」と明らかにした。

クウェートには米軍が駐留中のアリ・アルサレム空軍基地があり、今回の軍事衝突過程でイランの主要攻撃可能地域に挙げられてきた。