元HKT48で女優の田中美久（24）が28日、自身のインスタグラムやXを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。「鈴木鈴木さんの二人旅という楽曲のMVの中で、ヒロイン役をやらせていただきました」と報告。デコルテを大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレスに身を包み、結婚指輪やブーケも公開した。さらに「アーティストさんのMVに出る事は夢でもあり初めてだったので今回オファーを頂いた時こんなに素敵な楽曲に携わらせて