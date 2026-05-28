元HKT48で女優の田中美久（24）が28日、自身のインスタグラムやXを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。

「鈴木鈴木さんの二人旅という楽曲のMVの中で、ヒロイン役をやらせていただきました」と報告。デコルテを大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレスに身を包み、結婚指輪やブーケも公開した。

さらに「アーティストさんのMVに出る事は夢でもあり初めてだったので今回オファーを頂いた時こんなに素敵な楽曲に携わらせていただくことがとても嬉しかったです！ 大切な人とのこれからが沢山みえてくる、そんな素敵な作品です。是非見てください。そしてカラオケで沢山歌いましょう」と心境をつづった。

Xでも「みくりんのドレス姿が見れるよ！」「幸せにしてくれる？」などと記し、ドレスショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「美しい」「可愛い」「笑顔が最高に光ってました」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。