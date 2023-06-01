【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの菊池風磨が出演する、あと払い（BNPL）サービス“ペイディ”の新TVCM『あなたに自由なあと払い』篇および『ちょっといいお買い物、どう払う？』篇が、5月28日より東京・大阪・名古屋・福岡・札幌エリアにて放映開始。また、同日より同CMの縦型動画もWebで配信される予定だ。 ■CM公開を記念したキャンペーンも実施！ 本CMは、自分らしく主体的に支払い方法を