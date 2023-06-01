菊池風磨（timelesz）出演“ペイディ”新TVCM放送スタート！即興で形にしたこだわりのダンスを披露

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timeleszの菊池風磨が出演する、あと払い（BNPL）サービス“ペイディ”の新TVCM『あなたに自由なあと払い』篇および『ちょっといいお買い物、どう払う？』篇が、5月28日より東京・大阪・名古屋・福岡・札幌エリアにて放映開始。また、同日より同CMの縦型動画もWebで配信される予定だ。

■CM公開を記念したキャンペーンも実施！

本CMは、自分らしく主体的に支払い方法を選択し、意志のある買い物を通して、ポジティブな生活を叶えてほしいというPaidyの想いを反映したもの。

ブランドの想いを象徴する存在として、CMキャラクターには、自身の夢や目標のために果敢にチャレンジし続けている菊池風磨が、2025年に続き起用。多様な買い物シーンにおいて、「あなたに自由なあと払い」であるペイディのサービスの魅力をスマートに表現している。

今回の新CMでは、音楽制作、ダンス、トレーニング、旅行、盆栽をテーマに、多種多様な買い物を通して充実した毎日を楽しむ菊池の姿や、シーンごとに変化する遊び心溢れるデザインのペイディロゴが印象的にフィーチャー。特に目を引くのは、ペイディのブランドカラーであるマゼンタやパープルを基調としたこだわりのセット。その鮮やかな空間の中で、自らタイミングやカメラアングルを計算し、即興で形にしたダンスや、サービスの魅力をドラマチックに伝える表情豊かな菊池にも注目だ。

CMの公開を記念して、本CMのメイキング動画やスマホ用壁紙などが公開されるスペシャルサイトが開設。菊池のメッセージ動画が観られたり、抽選でプレゼントが当たるXキャンペーン（5月28日12時にペイディのXアカウントで発表予定）や、「TVCMオンエア記念キャンペーン」として抽選で10万名にキャッシュバックが当たるキャンペーンも実施される。

■撮影エピソード

ペイディのブランドカラーを象徴するマゼンタの衣装をスマートに着こなし、圧倒的な存在感で撮影現場に入った菊池。音楽制作、ダンスなどの多様なシーンでの撮影が続くなか、それぞれの場面で多彩な表情を見せ、「あなたに自由なあと払い」であるペイディの魅力を見事に表現していく。監督からの細かなオーダーにも瞬時に対応するプロフェッショナルな姿に、現場は活気と一体感に包まれ、撮影はスムーズに進行した。

今回のCMの大きな見どころとなるダンスシーンは、菊池自身が即興で振付をアレンジ。菊池は構成を練り上げ、「こんな感じがいいですかね」と試行錯誤を繰り返しながら撮影に臨んだ。タイミングの取り方やカメラに対する体の角度など、細部にまでこだわり、納得がいくまで自身の動きを確認していた。

特に、ダンスのタイミングを合わせるシーンでは、「このタイミングに合わせて」という監督の難しい指示にも、菊池は楽しげな表情でシーンを演じ切り、“これでどうだ！”というような納得の様子を見せていた。試行錯誤してダンスのアレンジをする姿は、ぜひメイキング映像でチェックしよう。

■菊池風磨 CMメイキング内インタビュー

■関連リンク

ペイディ スペシャルサイト

https://paidy.com/paidydeyume_202605/

TVCMオンエア記念キャンペーン 詳細

https://paidy.com/campaign/general_cashback_202605/

ペイディ OFFICIAL X

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