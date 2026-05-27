TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、きょう27日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。後輩をフォローするシーンがあった。【画像】安住アナがフォロー、南後アナとは杉山真也アナ、宇賀神メグアナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナとともに、冒頭の「脳シャキクイズ」に挑戦。「資格を持っている動物は？」と出題され、うし、ロバ、ひつじの絵が紹介された。「なんだ？」「資格があるとか…資格な