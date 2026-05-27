TBS・安住紳一郎アナ、生放送中に後輩を冷静にフォロー 「やらかした…」申し訳ない様子にきっぱり「いや、やらかしてないですよ」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、きょう27日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。後輩をフォローするシーンがあった。
【画像】安住アナがフォロー、南後アナとは
杉山真也アナ、宇賀神メグアナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナとともに、冒頭の「脳シャキクイズ」に挑戦。「資格を持っている動物は？」と出題され、うし、ロバ、ひつじの絵が紹介された。
「なんだ？」「資格があるとか…資格なしもいるってことですか？」「あとはまる・さんかく・しかくを言い換えて…」などと、みんなで考察。すると、南後アナが「ロバって、『ロ』は四角だなって、思ったりもしました」と的確なコメント。安住アナらは、「ああ、それでいいんじゃない？」「それかも！」と納得した。
ここで空気を察した南後アナは「え、うそ！」「じゃあなかったことに。時を戻して…」と、早々に“回答”を出してしまったことにとまどい。「え、そういうこと…？」と苦笑いした。
安住アナが「これは…そういわれると、それしか思いつかない」とぽつり。「チャレンジしてみますか？」と促された南後アナは「え、ここで（ヒントをもらわずに）答えを言っちゃうってことですか？」「いきます。正解は2番（ろば）です」と回答。正解のチャイムが鳴った。
あっさり正解してしまった南後アナは「え、ちょっと待って！」「やらかしたー」と動揺。すると、安住アナが落ち着いた様子で「いや、やらかしてないですよ。正解を出すコーナーですから」とフォローした。
さらに、「もう何も、言い訳はとくにないんですけど…」と申し訳なさそうな南後アナの様子に、安住アナは「杉ちゃん（杉山アナ）がいつも、答えわかってるのに言わない」「やってから気づくでしょう？杉ちゃんの仕事」と盛り上げた。
その後もトークは続き、台本に答えが書いてあるのかを聞かれた杉山アナが「書いてないんですよ、知らないんですよ！」とツッコミ。安住アナは杉山アナについても「すごいんだから。わざとエラーするってさ、大変なんだよ」とさらに盛り上げ。「杉山さんみたいになりたい」と慕われた杉山アナは、「やめてください！目指すところ違いますから」と困り顔となり、スタジオに笑いが起こった。
【画像】安住アナがフォロー、南後アナとは
杉山真也アナ、宇賀神メグアナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナとともに、冒頭の「脳シャキクイズ」に挑戦。「資格を持っている動物は？」と出題され、うし、ロバ、ひつじの絵が紹介された。
「なんだ？」「資格があるとか…資格なしもいるってことですか？」「あとはまる・さんかく・しかくを言い換えて…」などと、みんなで考察。すると、南後アナが「ロバって、『ロ』は四角だなって、思ったりもしました」と的確なコメント。安住アナらは、「ああ、それでいいんじゃない？」「それかも！」と納得した。
安住アナが「これは…そういわれると、それしか思いつかない」とぽつり。「チャレンジしてみますか？」と促された南後アナは「え、ここで（ヒントをもらわずに）答えを言っちゃうってことですか？」「いきます。正解は2番（ろば）です」と回答。正解のチャイムが鳴った。
あっさり正解してしまった南後アナは「え、ちょっと待って！」「やらかしたー」と動揺。すると、安住アナが落ち着いた様子で「いや、やらかしてないですよ。正解を出すコーナーですから」とフォローした。
さらに、「もう何も、言い訳はとくにないんですけど…」と申し訳なさそうな南後アナの様子に、安住アナは「杉ちゃん（杉山アナ）がいつも、答えわかってるのに言わない」「やってから気づくでしょう？杉ちゃんの仕事」と盛り上げた。
その後もトークは続き、台本に答えが書いてあるのかを聞かれた杉山アナが「書いてないんですよ、知らないんですよ！」とツッコミ。安住アナは杉山アナについても「すごいんだから。わざとエラーするってさ、大変なんだよ」とさらに盛り上げ。「杉山さんみたいになりたい」と慕われた杉山アナは、「やめてください！目指すところ違いますから」と困り顔となり、スタジオに笑いが起こった。