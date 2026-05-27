手取り17.5万円の30代女性が賃貸トラブルで味わった挫折　「素人の女1人で舐められる」弁護士を頼めず本人訴訟

毎月の手取りがカツカツだと、日々の生活だけでなく、予期せぬトラブルが起きた際の対応にも深刻な影響を及ぼしてしまう。

投稿を寄せた埼玉県の30代女性（IT・通信系／年収200万円）は、契約社員として働き手取りは17.5万円。「貯金が出来ない」と明かすギリギリの生活の中で、最近オーナー側のミスによる賃貸トラブルに巻き込まれたという。（文：篠原みつき）

実損50万円に対して提示された絶望的な和解金

弁護士を雇う余裕がなく「本人訴訟をした」という女性。本人訴訟とは弁護士をつけずに自分一人で裁判を行うことで、請求額が小さい場合や弁護士費用を払えない人が選ぶことが多い。

しかし女性は、年配の裁判官から軽く見られたと悔しさをにじませる。

「こちらが若い女1人だからなのか、かなりいい加減で変なこじつけをされ、反省していない被告側に寄った判断をしていて、結局実損50万に対してたった15万の和解金で終わってしまった」

和解は本来、双方が納得して合意するものだが、法律の素人が1人で裁判に臨んだ場合、裁判官の心証や提案に抗うのは難しかったのだろう。

「自力でなんとかするしかないし」

女性はやり場のない怒りを、こう振り返っている。

「このようにトラブルに巻き込まれても外部委託できず、自力でなんとかするしかないし、素人の女1人で舐められるので泣き寝入りするしかなかった」

お金がないと専門家すら頼れず、納得いくトラブル解決もままならないというシビアな現実があるようだ。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8