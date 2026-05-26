横浜市営地下鉄ブルーライン（資料写真）横浜市営地下鉄ブルーラインのあざみ野駅（同市青葉区）から小田急線新百合ケ丘駅（川崎市麻生区）への延伸事業について、横浜市の山中竹春市長は２６日、「本年度内に今後のスケジュールを含む新たな事業計画案を示せるよう全力で取り組む」と述べた。この日の市会定例会基本計画特別委員会で、藤代哲夫氏（自民党）の質問に答えた。計画は、事業主体の市交通局が約６・５キロの延伸