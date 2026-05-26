宝塚歌劇団は26日、今秋8年ぶりに上演する人気ミュージカル「エリザベート」について一部配役を発表した。主演で「死」トートは花組トップスター永久輝せあ（とわき・せあ）、タイトルロールのエリザベート役にはトップ娘役・星空美咲（ほしぞら・みさき）と順当な配役。エリザベートの夫、フランツ・ヨーゼフには聖乃あすか（せいの・あすか）、ストーリーテラー役でエリザベートを暗殺するルイジ・ルキーニは極美慎（きわ