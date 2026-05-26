世界最大級のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルから、待望のバリュー重視型ブランド「シティエクスプレス by マリオット」が日本初上陸を果たしました。 2026年5月7日、中華圏を除くアジア太平洋地域で初となる2拠点「大阪新今宮」と「大阪難波南」を同時開業。関西国際空港から特急ラピートで直結の新今宮エリアと、大阪メトロ四つ橋線でなんば・梅田へスムーズにアクセスできる花園町エリアに、新たな旅の拠点が誕