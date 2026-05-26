巨人のリチャード内野手（２６）が２６日のファーム・リーグ、ヤクルト戦（Ｇタウン）で３週間ぶりに実戦復帰する見通しであることが２５日、分かった。２日のファーム・リーグ広島戦（Ｇタウン）で左手骨折から２か月ぶりに実戦復帰。いきなり本塁打を放ち、５日のハヤテ戦（ちゅ〜る）まで４試合に出場したが、その後は下半身のコンディション不良を発症して再び故障班に合流していた。ソフトバンクから５月にトレード加入し