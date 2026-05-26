演歌歌手の市川由紀乃さんがインスタグラムを更新。卵巣がんの手術、抗がん剤治療を終えた市川さんがウィッグなしの最新ショットを披露しています。【写真】副作用乗り超え1年5カ月…新しいヘアスタイルの市川由紀乃さん市川さんは、自身のブログで卵巣がん治療の経過について説明。2024年7月に卵巣がんの手術を受け、同年12月に抗がん剤治療を終了。翌25年2月に活動復帰を公表しました。抗がん剤治療時には、その副作用として体毛