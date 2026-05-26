演歌歌手の市川由紀乃さんがインスタグラムを更新。卵巣がんの手術、抗がん剤治療を終えた市川さんがウィッグなしの最新ショットを披露しています。



【写真】副作用乗り超え1年5カ月…新しいヘアスタイルの市川由紀乃さん

市川さんは、自身のブログで卵巣がん治療の経過について説明。2024年7月に卵巣がんの手術を受け、同年12月に抗がん剤治療を終了。翌25年2月に活動復帰を公表しました。抗がん剤治療時には、その副作用として体毛を失ったことを明かしていました。



市川さんは、「画像は地毛です。お蔭さまで順調に伸びています！」とコメントし、写真をアップ。新しい髪型については「まだボリュームがなく以前から分け目の薄毛が気になっていたので思い切って分け目を変えてみました。春ちゃんのアドバイスでセンター分けです」と説明しており、写真の市川さんは、前髪の分け目の変化で印象が変わっている様子です。



続けて、「分け目を変えるだけで新しい自分に出会えたようなワクワクした気持ちに包まれているわたし」とコメント。ハッシュタグでは「#抗がん剤治療を終えて」「#1年5ヶ月」と添えており、前向きな姿勢の市川さんにエールが寄せられています。



SNSでは、「由紀乃ちゃん 地毛ですか？もう全然分からないですね」「今をいっぱい楽しんでね〜」「由紀乃さん、かなり伸びましたね」「若く見えますよ！！」「ステキな笑顔に癒されました」「かわいい ショート似合いすぎ〜」などのコメントがありました。



市川さんは2025年4月8日に「地毛デビュー記念日。」のタイトルで自身のブログを更新。前日の4月7日に放送となったNHKの音楽番組「うたコン」では、がん治療からの復帰後初の地毛での出演だったことを報告しています。今後については、「髪質はまだ赤ちゃんのように柔らかくてトップもボリュームが足りないので今後もウィッグと地毛の二刀流を楽しみたいと思います！」と説明しました。