10代運転手を目指して、今春高校を卒業して入局した山本夏楓（かえで）さん（18）が訓練を続けている。原点は高校でバス通学をしている時に接した女性運転手の丁寧な対応と、優しさがこもった運転技術だ。【写真】優しい対応に憧れ、バス運転手を目指す島根県の松江市交通局で初となる10代の運転手が誕生する背景は、人手不足による国の規制緩和。従来、大型二種免許の受験資格は「21歳以上かつ普通免許の保有歴3年以上」だったが