◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月24日バンテリンドーム）中日はリーグ最多16度目の逆転負けで2連敗し両リーグ最速となる30敗に到達した。4カード連続負け越しで借金は今季ワーストを更新する15に膨れ上がり、井上監督は「（先発の高橋宏は）守りに入ってしまったか慎重になりすぎたか」と悔やんだ。指揮官が振り返ったのは一挙5失点した6回。菊池に2ランを浴び、持丸には3点二塁打。右腕は5回2/3を5失点でリーグワー