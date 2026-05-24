パキスタン南西部の鉄道で24日、反政府武装勢力によるものとみられる爆破事件があり、少なくとも24人が死亡しました。ロイター通信によりますと、パキスタン南西部クエッタの鉄道で爆発が起き、貨物列車が脱線しました。その後、武装勢力と治安当局との間で銃撃戦も起き、これまでに24人が死亡し、50人以上が負傷しました。事件後、この地域の独立を目指す反政府武装勢力「バルチスタン解放軍」が「治安部隊を乗せた列車を標的とし