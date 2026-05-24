怒涛のゴールラッシュだ。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、２つのPK戦負けを含む４連敗中の横浜F・マリノス。５月24日にEAST最終節で東京ヴェルディと敵地で対戦した。25分に近藤友喜の得点で先手を取ると、36分に谷村海那、45＋２分にユーリ・アラウージョがネットを揺らす。後半も攻撃の手を緩めない。46分に谷村、59分にＹ・アラウージョがそれぞれこの日、２点目を挙げる。90＋１分にはテヴィスがダメ押し