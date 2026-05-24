「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）八角理事長（元横綱北勝海）が協会挨拶を行った。一緒に三役以上が土俵にあがったが、今場所は２横綱（豊昇龍、大の里）と２大関（琴桜、安青錦）と小結（高安）が休場。大関霧島、熱海富士と琴勝峰の両関脇、小結若隆景の４人しかいない異常事態となった。八角理事長は連日の満員に感謝しつつ「横綱大関の休場は大変残念ですが」と前置きした上で、力士の奮闘をねぎらった。