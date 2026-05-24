2026年5月22日から22日にかけて開催中のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」。会期2日目の21日、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」6部門とスポンサー賞、メディアハイライト賞が選出されました。来場者からの投票で決定するポピュラーセレクションアワードとキッズセレクションアワードは最終日の22日に発表されます。大賞は「アーティス インパクト」VERMILLION GATE / 朱色賞＜大賞＞「BitSummit PU