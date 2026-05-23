“鉄仮面グリル”がスゴイ2026年5月16日、17日の2日間、愛知県国際展示場（スカイエキスポ）を会場に開催されたオートメッセ in 愛知には、愛知県を本拠とするショップやメーカーも多く出展していましたが、東京オートサロンなどでも受賞歴のあるアクセルオートコーポレーション（名古屋市）もブースを構え、「ヴェルファイア（40系）」などを展示していました。アクセルオートは自動車ディーラーとカスタムショップがひとつに