“鉄仮面グリル”がスゴイ

2026年5月16日、17日の2日間、愛知県国際展示場（スカイエキスポ）を会場に開催されたオートメッセ in 愛知には、愛知県を本拠とするショップやメーカーも多く出展していましたが、東京オートサロンなどでも受賞歴のあるアクセルオートコーポレーション（名古屋市）もブースを構え、「ヴェルファイア（40系）」などを展示していました。

アクセルオートは自動車ディーラーとカスタムショップがひとつになったトータルカーショップとなっており、ベース車の購入からドレスアップ、カスタマイズまでワンストップで行うことができるのも魅力となっています。

【画像】これが“鉄仮面グリル!?”のトヨタ「ヴェルファイア」です！ 画像で見る（38枚）

そんなアクセルオートが新たに手掛けた40ヴェルファイアは、自社が手掛けるエアロパーツなどが装着されており、フロント、サイド、リアの定番の3箇所に加えて、リアウイングやボンネットスポイラーなども設定され、ノーマルとは一線を画すスタイルを実現できるものとなっています。

特に前後のエアロパーツは純正バンパーにプラスして装着するハーフスポイラーに加え、バンパーを丸ごと交換するフルバンパータイプも設定している点がトピックで、会場に展示されていた車両はフルバンパータイプのものを装着していました。

このフルバンパータイプのエアロは、フロントグリルも縦基調のデザインとすることで通常モデルとの差別化が図られているだけでなく、高級感もプラスしてくれるということで、あまり派手にはしたくないけれど他のクルマとの違いを出したいと考えるユーザーから大きな反響を集めているとのこと。

現行モデルの車両にフルバンパータイプのエアロは先進安全装備関係のセンサー類への影響も考慮しなければなりませんが、アクセルオートのアイテムは脱着後のエイミングを行えば問題ないように作られているということなので、そういった面でも安心と言えるでしょう。

また、足元を彩るアルミホイールも同社オリジナルのVICTOREX（ヴィクトレックス）AX77をインストール。このホイールは40アルファード／ヴェルファイア専用設計となっており、繊細なデザインは左右非対称でどちら側から見ても違和感のないものとなっている点がポイント。

またトヨタ純正のセンターオーナメントをそのまま移植できたり、純正平面座ナットがそのまま使えたりと、純正風のテイストを崩すことなくドレスアップすることができる点も嬉しいところとなっていました。