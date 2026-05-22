¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û7·î18Æü¡¢¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC ¿·³ã ¡×¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¸µÝ¯ºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×É¨²¼¥¹¥é¥ê¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¢¡¡ÖTGC¿·³ã¡×ÄÉ²Ã½Ð±é¼ÔÂè4ÃÆ¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»¨»ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ