【モデルプレス＝2026/05/22】女優の畑芽育が主演を務めた映画「うちの弟どもがすみません」（2024年）が5月8日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】畑芽育が翻弄された共演者◆畑芽育主演「うちの弟どもがすみません」オザキアキラ氏による人気少女コミックを実写化した本作。大好きな母と新しい父との穏やかな生活に憧れていた女子高生・成田糸（畑）だったが、父の転勤を機に、イケメン