畑芽育の涙に共演者が神対応 舞台裏でも“リアル姉弟”な5人の絆【うちの弟どもがすみません】
【モデルプレス＝2026/05/22】女優の畑芽育が主演を務めた映画「うちの弟どもがすみません」（2024年）が5月8日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】畑芽育が翻弄された共演者
オザキアキラ氏による人気少女コミックを実写化した本作。大好きな母と新しい父との穏やかな生活に憧れていた女子高生・成田糸（畑）だったが、父の転勤を機に、イケメンだけど“クセ強”な4人の弟たちといきなり同居生活をスタートさせることに。
ぶっきらぼうだが実は家族想いな長男・源（作間龍斗）、頭脳明晰な策略家の次男・洛（那須雄登）、繊細でミステリアスな三男・柊（織山尚大）、そして甘えん坊で一家のアイドルである四男・類（内田煌音）。全くタイプが異なる個性豊かな弟たちに戸惑いながらも、長女として必死に成田家を支えようと奮闘する糸のひたむきな姿には、思わず全力でエールを送りたくなる。1つ屋根の下で繰り広げられるスイートな日常劇が、働く女性たちの心に究極の癒やしと胸キュンを届けてくれる。
インタビューでは「もし実際にこの5人がきょうだいだったら、自分はどの立ち位置だと思うか」という質問に、キャスト陣のリアルな本音が炸裂。実生活では末っ子だという畑が「長女は厳しいなと思いました。私自身が本当は末っ子なので…。しかもこのメンバーですよね？ちょっと統括はできないです（笑）」とこぼし、「真ん中がいいです。ちょうど年齢順がいい気がします」と希望すると、作間も「僕もまずこの5人で生活は無理ですね（笑）。みんな自由人すぎます」と笑いを誘いつつ、「真ん中が1番楽だと思います（笑）。那須あたりを1番上にしておいて、1番下は煌音。自由にできる位置がいいですね」とコメント。那須も「僕はこのラインナップだと本当は長男なんですけど…やっぱり真ん中ですね（笑）。真ん中が1番、上見て下見て立ち回れるので」と同調した。
これに対し、織山は「みんな気にしいですごく気を使うので、真ん中っぽいタイプが多いんですよ。なので僕はそれを逆手に取り、1番末っ子。（上の人に）全部やってもらう。煌音になります！甘えようかなと（笑）」と末っ子ポジションを希望。当の内田は「1番年下がいいなと思います！お姉ちゃん、お兄ちゃんたちがいると、なんでも守ってくれて、勇敢だなって感じがします」と無邪気に答え、それぞれの個性が際立つ仲の良さを見せていた。
公開前夜祭イベントでは、原作者・オザキ氏から畑へのサプライズの手紙が長男役の作間から代読され「畑さんをはじめ、作間さん那須さん織山さん内田さんのこの5人でないと作り出せなかった漫画では表現しきれない成田家のリアルな空気感がありました。皆様に演じていただけてこの作品を通して皆様にお会いできて最高に幸せな経験となりました」と、姉弟を演じた5人への感謝を述べた。映画初主演の重圧や猛暑での撮影を乗り越えた畑は、労いの言葉に思わず感涙。「嬉しいですね。張り詰めていた気持ちがほぐれたような、そんな気持ちです」と声を詰まらせると、すかさず内田がハンカチを取り出し、涙を流す畑へスッと手渡すという紳士な対応を見せた。これには観客から歓声が上がり、弟役3人からも「モテ男やん！」「ジェントルマンすぎる！」とツッコミが飛ぶなど、温かな絆が垣間見えた。
別のイベントでも「一番リアルに胸キュンセリフを言いそうなのは？」というお題に対し、那須が「内田の切り返しが中島健人くんくらいのスピードですごい」と絶賛し、作間も「大人になったら大変だぞ！」と太鼓判を押すなど、劇中さながらの微笑ましいやり取りで会場を沸かせていた。
タイプの違うイケメン弟たちと、不器用ながらも一生懸命な姉が織りなす、甘くてドタバタな同居生活。キャスト陣の温かな空気感がそのまま映像に焼き付けられた至極のラブコメディで、日々の疲れを癒やしてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】畑芽育が翻弄された共演者
◆畑芽育主演「うちの弟どもがすみません」
オザキアキラ氏による人気少女コミックを実写化した本作。大好きな母と新しい父との穏やかな生活に憧れていた女子高生・成田糸（畑）だったが、父の転勤を機に、イケメンだけど“クセ強”な4人の弟たちといきなり同居生活をスタートさせることに。
◆もし実際に5人がきょうだいだったら？
インタビューでは「もし実際にこの5人がきょうだいだったら、自分はどの立ち位置だと思うか」という質問に、キャスト陣のリアルな本音が炸裂。実生活では末っ子だという畑が「長女は厳しいなと思いました。私自身が本当は末っ子なので…。しかもこのメンバーですよね？ちょっと統括はできないです（笑）」とこぼし、「真ん中がいいです。ちょうど年齢順がいい気がします」と希望すると、作間も「僕もまずこの5人で生活は無理ですね（笑）。みんな自由人すぎます」と笑いを誘いつつ、「真ん中が1番楽だと思います（笑）。那須あたりを1番上にしておいて、1番下は煌音。自由にできる位置がいいですね」とコメント。那須も「僕はこのラインナップだと本当は長男なんですけど…やっぱり真ん中ですね（笑）。真ん中が1番、上見て下見て立ち回れるので」と同調した。
これに対し、織山は「みんな気にしいですごく気を使うので、真ん中っぽいタイプが多いんですよ。なので僕はそれを逆手に取り、1番末っ子。（上の人に）全部やってもらう。煌音になります！甘えようかなと（笑）」と末っ子ポジションを希望。当の内田は「1番年下がいいなと思います！お姉ちゃん、お兄ちゃんたちがいると、なんでも守ってくれて、勇敢だなって感じがします」と無邪気に答え、それぞれの個性が際立つ仲の良さを見せていた。
◆畑芽育・ 作間龍斗・那須雄登ら、“リアル姉弟”な5人の絆
公開前夜祭イベントでは、原作者・オザキ氏から畑へのサプライズの手紙が長男役の作間から代読され「畑さんをはじめ、作間さん那須さん織山さん内田さんのこの5人でないと作り出せなかった漫画では表現しきれない成田家のリアルな空気感がありました。皆様に演じていただけてこの作品を通して皆様にお会いできて最高に幸せな経験となりました」と、姉弟を演じた5人への感謝を述べた。映画初主演の重圧や猛暑での撮影を乗り越えた畑は、労いの言葉に思わず感涙。「嬉しいですね。張り詰めていた気持ちがほぐれたような、そんな気持ちです」と声を詰まらせると、すかさず内田がハンカチを取り出し、涙を流す畑へスッと手渡すという紳士な対応を見せた。これには観客から歓声が上がり、弟役3人からも「モテ男やん！」「ジェントルマンすぎる！」とツッコミが飛ぶなど、温かな絆が垣間見えた。
別のイベントでも「一番リアルに胸キュンセリフを言いそうなのは？」というお題に対し、那須が「内田の切り返しが中島健人くんくらいのスピードですごい」と絶賛し、作間も「大人になったら大変だぞ！」と太鼓判を押すなど、劇中さながらの微笑ましいやり取りで会場を沸かせていた。
タイプの違うイケメン弟たちと、不器用ながらも一生懸命な姉が織りなす、甘くてドタバタな同居生活。キャスト陣の温かな空気感がそのまま映像に焼き付けられた至極のラブコメディで、日々の疲れを癒やしてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
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