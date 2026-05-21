住宅着工件数（4月）21:30 結果146.5万件 予想141.5万件前回150.7万件（150.2万件から修正）（住宅着工件数) 結果-2.8% 予想-5.3%前回12.0%（10.8%から修正）（住宅着工件数・前月比) 結果144.2万件 予想138.2万件前回136.3万件（住宅建築許可件数) 結果5.8% 予想2.3%前回-11.5%（-11.4%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)