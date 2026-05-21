【ききみみ 音楽ハンター／杉本ラララ・第2回】今年ソニーとメジャー契約後初となる作品、全4曲収録のEP「死ぬとき笑えるように」を13日に発売したシンガー・ソングライターの杉本ラララ。正統派としての長い音楽歴を持ちながら、昨年6月に突如「悪魔に魂を売り」、8月に「死神に転職したおぞましきデスメタルシンガー」を名乗り始めた。奇抜なメーク、高圧的なもの言いで面白すぎるMCを展開。瞬く間にSNSで大バズリ。その後の