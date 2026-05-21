家計への負担が増加する要因ともなっているイラン情勢について、アメリカ･トランプ大統領は停戦合意が「最終段階」と述べました。ホルムズ海峡の開放に道筋は立っているのか…専門家に聞きました。（アメリカトランプ大統領）『イランについては最終段階に入っている。どうなるか見てみよう。合意に至るか、あるいは、そうならないことを願うが少し手荒なことをすることになるか、どちらかだ』トランプ大統領は、20日、イラン情