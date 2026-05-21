日本テレビとCJ ENM初の共同制作となる、チ・チャンウク、今田美桜がW主演を務める連続ドラマ『メリーベリーラブ』。新たなキャストとして、ナム・ユンスの出演を情報解禁！本作は、一夜にして全てを失った韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。ふたりの良きサポーターとなっていく自