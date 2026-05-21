日本テレビとCJ ENM初の共同制作となる、チ・チャンウク、今田美桜がW主演を務める連続ドラマ『メリーベリーラブ』。新たなキャストとして、ナム・ユンスの出演を情報解禁！

本作は、一夜にして全てを失った韓国の空間プランナーのイ・ユビン（チ・チャンウク）とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（今田美桜）が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。

ふたりの良きサポーターとなっていく自由なワーホリ男子 パク・クナム役を、韓国のゴールデングローブ賞とも称される百想（ペクサン）芸術大賞の新人賞にもノミネートされたナム・ユンスが演じることが決定。クナムと日本人女性との恋も描かれ、純粋で自由ながら恋愛においては真面目な男性というキャラクターを魅力的に表現する。

ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビが、共同プロジェクトでタッグを組む『メリーベリーラブ』は、2026年日本テレビ系で放送予定。放送とあわせてディズニープラスにて世界配信。今後の情報解禁にもぜひご注目を！

＜ナム・ユンス コメント＞

初めまして。ドラマ〈メリーベリーラブ〉でパク・クナム役を演じる俳優のナム・ユンスです。 私が演じるクナムは、純粋で自由な魂の持ち主ですが、恋愛においては真面目な一面もある魅力的なキャラクターです。私にとっても新しい姿をお見せするキャラクターですので、ぜひ楽しみにしてください。特に今回の作品では日本語のセリフが多かったため、うまく表現できるように一生懸命準備しました。日本の視聴者の皆様にその努力が少しでも伝われば嬉しいです。

〈メリーベリーラブ〉は日韓合作ドラマということで、両国のスタッフや俳優の方々と息を合わせながら撮影したことは、とても新鮮で魅力的な経験でした。皆さんが互いに配慮し合い、最善を尽くしてくださったおかげで、楽しく撮影に臨むことができました。

このように心を込めて準備した〈メリーベリーラブ〉！！私自身も大きな期待とときめきを抱いています。日韓両国はもちろん、世界の視聴者の皆様の温かいご声援とご関心をよろしくお願いいたします。

※プロフィール

Netflixシリーズ『人間レッスン』での印象的な演技で世界中の視聴者から好評を博し、百想（ペクサン）芸術大賞の新人賞候補にノミネートされるなど、ライジングスターとしての存在感を示した。

その後、ドラマ『パンドラの世界〜産後ケアセンター〜』、『怪物』、『恋慕』、『今日のウェブトゥーン（日本ドラマ『重版出来！』のリメイク）』、『大都会の愛し方 〜Love in the Big City〜 』など、ジャンルを問わず多彩な演技を披露した。特に『大都会の愛し方』では演技の幅をさらに広げ、深い印象を残した。

＜番組情報＞

■出演：チ・チャンウク、今田美桜、ナム・ユンス ほか

■監督：キム・スジョン ノ・ヨンソプ

■脚本：イ・ジェユン

■チーフプロデューサー：イ・サンファ

■プロデューサー： パク・チェウン イ・スジ キム・クンシル

■放送：日本テレビ（全国ネット）

■配信媒体：ディズニープラス （TVerでのリアルタイム配信と見逃し配信あり）

■放送日・配信日：2026年

■制作：CJ ENM Japan 日本テレビ

◆日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、放送とあわせてディズニープラスでの世界配信を実施