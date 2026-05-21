【本日の見通し】主要通貨は方向性を探る展開続く ドル円は158円台後半から159円台前半にかけてのレンジ取引が続いている。トランプ大統領が、ホワイトハウスでの取材で、米国とイランの協議が「最終段階」にあると発言したことを受けてドル売りが広がる場面が見られたが、158.60円前後までの下げにとどまった。具体的な方針が示されたわけではなく、158.50円前後のサポートを試すだけの勢いが見られなかった。た