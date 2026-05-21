◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセンアスクエジンバラは今まで付きっきりで騎乗していた岩田康が１７日の落馬で負傷をしたため、息子の岩田望が手綱を執り、１週前追い切りを行った。栗東・ＣＷコースでマテンロウアワー（３歳未勝利）を内から７馬身追走し、７ハロン９７秒６―１１秒８で２馬身半の先着だった。「かわしてから、フワッと気