J1清水は18日、MUFG国立で24日に開催される明治安田J1百年構想リーグ第18節・G大阪戦「JR東海ツアーズpresentsORANGEMATCHおかえり、国立（ここ）は静岡。」に向け、都内プロモーションの一環として「パルちゃんロンドンバス」の運行を開始した。Jクラブがラッピングしたロンドンバスを走行させるのは初の試みとなる。バスは24日まで都内各地を巡回。18日は浅草、東京スカイツリー周辺を走行し、19日は池袋、20日は銀