J1清水は18日、MUFG国立で24日に開催される明治安田J1百年構想リーグ第18節・G大阪戦「JR東海ツアーズ presents ORANGE MATCH おかえり、国立（ここ）は静岡。」に向け、都内プロモーションの一環として「パルちゃんロンドンバス」の運行を開始した。Jクラブがラッピングしたロンドンバスを走行させるのは初の試みとなる。

バスは24日まで都内各地を巡回。18日は浅草、東京スカイツリー周辺を走行し、19日は池袋、20日は銀座・丸の内、21日は六本木・赤坂、22日は新宿、23日は渋谷・原宿・表参道エリアを運行する予定。各日とも有名スポット周辺を重点的に走り、MUFG国立開催の一戦をPRする。

24日の試合当日は新宿サザンテラスに設置され、フォトスポットとして登場。その後はMUFG国立周辺も走行予定となっている。

また、23日までSNS連動キャンペーンも実施。エスパルス公式Xをフォローし、「＃パルちゃんロンドンバスを探せ」をつけて写真や動画を投稿すると、24日のG大阪戦ウォーミングアップ見学が当たるという企画も始動した。