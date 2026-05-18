現地５月17日に行なわれたプレミアリーグ第37節で、田中碧が所属するリーズは三笘薫を怪我で欠くブライトンとホームで対戦した。すでに前節にプレミア残留を決めているリーズ。ブライトン戦の前半は一進一退の攻防が続き、迎えた後半は相手に押し込まれる時間帯が続くも、堅い守備でゴールを割らせない。我慢強く戦いながら、90＋６分にドミニク・キャルバート＝ルーウィンが均衡を破り、１−０で勝利した。 田中はこの