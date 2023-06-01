歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）の襲名を追った映画「襲名」が製作され、今年9月に公開される。第79回カンヌ国際映画祭が開催中の現地で17日、発表された。三池崇史監督（65）が初のドキュメンタリーに挑み、大名跡の十三代目を継承した團十郎の神髄に迫る。映画祭のコンペ部門では是枝裕和監督（63）の最新作「箱の中の羊」（29日公開）の公式上映が16日に行われた。歌舞伎界の名門・成田屋の大きな節目となった十三代目團