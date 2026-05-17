6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、5月16日、17日の2日間、東京・味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催した。チケットは一般発売開始から約3分で完売。2日間で約10万人を動員し、デビュー5周年イヤーの幕開けを飾った。【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えた大規模な演