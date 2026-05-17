BE:FIRST、初スタジアムライブで10万人熱狂 5周年アルバム＆ドームツアー発表
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、5月16日、17日の2日間、東京・味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催した。チケットは一般発売開始から約3分で完売。2日間で約10万人を動員し、デビュー5周年イヤーの幕開けを飾った。
【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ
公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えた大規模な演出を展開。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」などの人気曲に加え、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを披露した。壮大なサウンドとダイナミックなステージングの中で、メンバー6人の高い表現力、キレのあるダンス、繊細なボーカル、熱量あるラップが融合し、グループの進化を印象づけるライブとなった。
17日の公演では、デビュー5周年を記念した新たなプロジェクトも発表。今年11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすることに加え、2027年1月からドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することが明らかになった。
発表された日程は以下の通り。
【東京】東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
【埼玉】ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
and more…
会場では「and more…」の文字も映し出され、追加公演や新たな展開への期待も高まった。アルバムリリースとドームツアーを軸に、5周年イヤーをさらに加速させていく。
BE:FIRSTは、9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースしたばかり。さらに、7月1日には10枚目のシングル「Missing」の発売も控える。加えて、16日の公演では、9月から世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表された。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークを巡るワールドショーケースとなり、グローバル展開へ向けた新たな挑戦にも乗り出す。国内外でライブとリリースを並行しながら、“音楽ファースト”を掲げて走り続けるBE:FIRST。初のスタジアムライブ成功を経て、5周年イヤーはさらなる飛躍の年となりそうだ。
【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ
公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えた大規模な演出を展開。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」などの人気曲に加え、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを披露した。壮大なサウンドとダイナミックなステージングの中で、メンバー6人の高い表現力、キレのあるダンス、繊細なボーカル、熱量あるラップが融合し、グループの進化を印象づけるライブとなった。
発表された日程は以下の通り。
【東京】東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
【埼玉】ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
and more…
会場では「and more…」の文字も映し出され、追加公演や新たな展開への期待も高まった。アルバムリリースとドームツアーを軸に、5周年イヤーをさらに加速させていく。
BE:FIRSTは、9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースしたばかり。さらに、7月1日には10枚目のシングル「Missing」の発売も控える。加えて、16日の公演では、9月から世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表された。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークを巡るワールドショーケースとなり、グローバル展開へ向けた新たな挑戦にも乗り出す。国内外でライブとリリースを並行しながら、“音楽ファースト”を掲げて走り続けるBE:FIRST。初のスタジアムライブ成功を経て、5周年イヤーはさらなる飛躍の年となりそうだ。