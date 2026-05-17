Image: be-s Co.,Ltd. 緑をもっと身近に感じよう。自宅に観葉植物を置いている人は、いくつか目的があると思います。王道はインテリアとして部屋のアクセントでしょうけども、お世話をして日々の成長を心待ちにする人も多いでしょう。せっかくなら近くで愛でたいと思うのですが、ほとんどは壁際の棚や床に置いてあるのでは？毎日使うデスクに植物をBIBILABの「デスクプランタースタンド」は